Армянск, Крым, 4 сентября, 2018, 19:54 — ИА Регнум. Уголовное дело возбуждено по факту выброса вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в районе крымского города Армянск, сообщила пресс-служба Главного следственного управления СКР по Республике Крым 4 сентября.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Следственный Комитет Российской Федерации.

Дело возбуждено по итогам процессуальной проверки — по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 247 УК РФ («Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов»).

«В настоящее время выполняются следственные действия, направленные на полное выяснение обстоятельств произошедшего», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, о выбросе неизвестного химического вещества жители Армянска стали сообщать в соцсетях 24−25 августа. Люди жаловались на недомогание и на странный налет на домах, деревьях, автомобилях. 30 августа в правительстве РК заявили, что причиной выброса стал кислотонакопитель, используемый филиалом ООО «Титановые инвестиции»: из-за жары от него начали подниматься испарения. 4 сентября стало известно о превышении в атмосфере содержания сернистого ангидрида. Было принято решение остановить работу предприятия на две недели, из города вывозят детей.