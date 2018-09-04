Ереван, 4 сентября, 2018, 19:27 — ИА Регнум. Специальная следственная служба (ССС) Армении сегодня, 4 сентября, приняла решение о применении в качестве меры пресечения в отношении экс-президента Армении Роберта Кочаряна подписки о невыезде. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ССС.

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Ранее адвокаты Кочаряна заявили, что бывший президент Армении, который обвиняется в насильственном изменении конституционного строя, намеревается выехать в Германию на ежегодное медобследование, но не может этого сделать, несмотря на то, что в отношении Кочаряна нет избранной меры пресечения. Выяснилось, что у следствия находится паспорт экс-президента Армении.

По мнению Арама Орбеляна, одного из адвокатов Кочаряна, избрание в отношении Роберта Кочаряна подписки о невыезде в качестве меры пресечения необоснованно.

«Мы еще должны понять, как сформулировано решение. Только потом можно будет вдаваться в детали. А пока могу сказать, что в свете решения Апелляционного суда оснований для избрания такой меры пресечения нет», — сказал Орбелян.

Адвокат не исключил, что защита второго президента при наличии оснований подаст заявление о преступлении.

«Кассационный суд рассматривает решение Апелляционного, которое еще в силе, а значит, какое-либо преследование может быть квалифицировано как нарушение уголовного кодекса», — сказал Орбелян.

В рамках уголовного дела о кровавых поствыборных событиях 1−2 марта 2008 года, когда в столкновениях между демонстрантами и силовиками погибли 10 человек, второму президенту Армении Роберту Кочаряну предъявлено обвинение в свержении конституционного строя. 27 июля суд избрал в отношении него в качестве меры пресечения арест сроком на два месяца. 13 августа Апелляционный суд отменил решение первой инстанции и освободил Кочаряна из-под ареста.