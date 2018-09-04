Киев, 4 сентября, 2018, 19:32 — ИА Регнум. Адольф Гитлер был крупным практиком прямой демократии, заявил спикер Верховной рады Андрей Парубий 4 сентября в эфире телеканала ICTV.

Борис Ефимов. Гитлер. Зарисовка с натуры

«Я сам огромный сторонник прямой демократии… Кстати, скажу вам, что самым большим человеком, который практиковал прямую демократию, был Адольф Алоизович в 30-х годах», — рассказал Парубий.

Спикер также призвал не забывать вклад Гитлера в развитие демократии.

Напомним, во время визита в Великобританию спикера Парубия о его нацистском прошлом написали британские газеты, что вызвало недовольство украинского посольства.

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Напомним также, в апреле 2018 года львовская учительница Марьяна Батюк опубликовала фото Адольфа Гитлера на своей странице в социальной сети Facebook и прокомментировала его словами: «великий человек, как ни крути».

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