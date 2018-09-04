Москва, 4 сентября, 2018, 20:25 — ИА Регнум. Вопросы загрязнения почвы, воды, раковые опухоли мусорных полигонов, выбрасывающих в атмосферный воздух кубометры токсичного свалочного газа, волнуют и тревожат москвичей с каждым годом всё сильнее, причём основания для беспокойства у них самые серьёзные. Важность проблемы признают даже на самом высоком уровне — в президентском Совете по правам человека, который в сентябре 2017 года выразил обеспокоенность продолжающимися жалобами жителей столицы на ухудшение экологической обстановки. Более того, если верить сайту российского отделения Greenpeace, в Москве ежегодно от 5 до 7 тысяч преждевременных смертей связано именно с загрязнением воздуха.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Свалки

В свою очередь, неоднозначная политика властей, планомерно игнорирующих жалобы москвичей, приводит к тому, что департамент природопользования Москвы заподозрили (всё тот же Greenpeace) в том, что он просто-напросто скрывает от общественности полные данные о загрязнении воздуха. Между тем уже никого не удивляет, что утро рядового москвича начинается со сводок «Мосэкомониторинга»

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«Экологическую ситуацию в Москве, наверное, можно охарактеризовать как не самую простую, — заявила корреспонденту ИА REGNUM эксперт по вопросам проблем рационального природопользования и охраны окружающей среды (влияние промышленности и транспорта на экологию), профессор кафедры государственного регулирования экономики Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Ольга Маликова. — Определённые проблемы существуют в сфере загрязнения атмосферного воздуха, что в свою очередь связано в большей степени с автотранспортом. Если говорить о тех районах Москвы, в которых наиболее сложная ситуация в плане загрязнения атмосферного воздуха, то это прежде всего центральная часть города, а также районы, примыкающие к крупным магистралям, к кольцевой дороге и крупным выездным шоссе. Вблизи больших лесопарков ситуация намного более благополучная».

Юлия Крижанская ИА REGNUM Следы празднования в Устьинском проезде

Остро, по мнению специалиста, стоит проблема утилизации отходов.

«Её нужно решать в контексте перехода к раздельному складированию мусора, — сказала Маликова. — Возможно, стоит продумать вопрос о введении специального налога на одноразовую упаковку, поскольку значительная часть мусора — это упаковочные материалы».

В такой ситуации логично задаться вопросом: как на ситуацию смотрят кандидаты на пост столичного градоначальника, тем более что до выборов осталось совсем немного времени. Стоит ли москвичам ждать улучшения ситуации?

«В городе становится опасно жить, — пишет в своей программе один из кандидатов, глава муниципального округа «Таганский» Илья Свиридов (выдвинут партией «Справедливая Россия»). — В последние месяцы Москву неоднократно накрывало зловонными газами. Уровень ПДК по сероводороду на юге и юго-западе столицы превышался в 19 и даже в 50 раз».

Однако мэрия, как считает Свиридов, не информирует жителей о причинах выбросов, а подконтрольные ей ведомства транслируют ложь о сломанных датчиках и некорректных показаниях.

«В целом данные о состоянии экологии являются в Москве предметом закрытым и труднодоступным», — констатирует кандидат в мэры и предлагает ряд мер, которые, по его мнению, должны исправить ситуацию.

В их числе организация открытого мониторинга загрязнений окружающей среды, а также системы информирования жителей о возникающей опасности. Кроме того, Свиридов настаивает на необходимости вывести с территории столицы Московский нефтеперерабатывающий завод, в также закрыть мусоросжигающий завод №4.

Дарья Антонова ИА REGNUM В московском парке

Ещё одна интересная идея — принять городскую программу по сокращению использования продукции из неперерабатываемых видов пластика, а также стимулировать использование биоразлагаемых упаковочных материалов.

Другой кандидат — депутат Госдумы Михаил Дегтярёв (выдвинут ЛДПР) предлагает создать в столице сеть теплоэлектростанций, работающих на перерабатываемом мусоре, и выделить на их строительство инвестиции из бюджета города в размере 10−15 млрд рублей.

Есть у него и более оригинальные идеи, среди которых «разрешить чиновникам использовать служебные автомобили только в рабочее время при жёстком контроле расхода топлива» и даже углубить Москву-реку «для прохождения не только речных трамвайчиков и плавучих ресторанов, но и водных такси, прогулочных катеров».

Каких расходов потребует такое масштабное предприятие, не известно. Также Дегтярёв призывает открыть доступ к городским водоёмам для всех москвичей и «запустить туда рыбу».

«Столичные рыбаки должны (sic!) заниматься хобби прямо в черте города», — категорично и неумолимо гласит предвыборная программа Дегтярёва.

Также в тексте его главного предвыборного документа есть скромный пункт с обещанием «разработать и реализовать программу по улучшению экологической обстановки в столице в ближайшие пять лет». Пока такой программы у Дегтярёва, видимо, нет.

«В предложении строить ТЭС, работающие за счёт утилизации мусора, есть рациональное зерно, — прокомментировала некоторые из его идей Маликова. — Действительно, можно осуществлять отопление домов за счёт биогаза. Такая практика есть в ряде европейских стран, но, как правило, она внедрена на таких предприятиях, как фермы или птицефабрики. В Москве, если внедрять эту технологию, мы опять столкнёмся с проблемой необходимости введения системы раздельного складирования мусора, так как далеко не всякий мусор подходит для производства биогаза».

Юлия Крижанская ИА REGNUM Художники на Чистопрудном бульваре

Третий кандидат — депутат Мосгордумы и основатель небезызвестной строительной компании СУ-155 Михаил Балакин (выдвинут «Союзом горожан») — считает проблему экологии преувеличенной, так как в городе много парков и заказников. Ещё более причудливо выглядит его идея придать масштабам реновации такой размах, когда старые дома будут сносить «целыми кварталами» по 500 пятиэтажек в год. Принимает ли Балакин в расчет те колоссальные объёмы мусора, которые придётся «переварить» городу, пока не уточняется, но он грозно обещает (по крайней мере, таково название его предвыборной программы) — «построить всех».

О самой проблеме мусора Балакин высказывается сдержанно, не слишком выделяясь из числа других кандидатов. Его предложение — раздельная переработка отходов.

«Надо просто правильно выбирать место размещения предприятия, выбрать технологию и создать структуру, которая будет зарабатывать деньги», — обозначил сферу своего интереса кандидат.

Не менее любопытно выглядят и его комплименты в адрес действующей московской власти.

«Я считаю, что Собянин — умница, он очень много делает для Москвы», — заметил как-то раз Балакин, не объяснив, однако, с какой целью он тогда хочет занять место «умницы».

Кандидат, выдвинутый от КПРФ Вадим Кумин, в свою очередь ратует за восстановление практики размещения информации об экологической обстановке на городских порталах. Как и предыдущий кандидат, Кумин не забывает о раздельном сборе мусора, причём ответственность за решение данной проблемы, по его мнению, должен взять на себя город, а не коммерческие операторы. Также, по мнению Кумина, «нельзя ориентироваться только на потребление, в городе должна быть своя промышленность».

«Ситуация двойственная с точки зрения последствий, — прокомментировала этот последний пункт Маликова. — Плюсы — это рабочие места, а минусы — уменьшение нетронутых территорий. Любое промышленное предприятие предполагает землеотвод. И соответственно это отчуждение площадей, сокращение если не зелёных насаждений, то полей. Пропорция между территориями застроенными, подверженными антропогенной нагрузке, и нетронутыми территориями, где сохраняется природно-ресурсный потенциал, меняется так, что доля нетронутых территорий и в Москве, и в Московской области сокращается».

Юлия Крижанская ИА REGNUM Покровский бульвар и высотка

Действующий мэр Москвы тоже стремится не отстать от своих оппонентов и периодически обращается к теме экологии. Так, 31 августа Сергей Собянин пообещал, что выбросы Московского нефтеперерабатывающего завода после модернизации сократятся в четыре раза.

«Заводу с начала программы уже удалось сократить выбросы вдвое, — заявил Собянин. — Этот показатель улучшится ещё вдвое уже в следующем году, когда запустят установку. Это значит, что Москва получит бензин высокой очистки. Соответственно, воздействие автомобильных выхлопов на нашу экологию станет меньше».

Между тем, как ранее сообщало ИА REGNUM, экологи отнеслись к этой идее с известной долей скепсиса, указав в частности на то, что вся система мониторинга МНПЗ проводится самим заводом, и никакими объективными данными о состоянии окружающей среды и том негативном экологическом воздействии, которое осуществляется на экосистему, он в реальности не обладает. Более того, есть мнение, что нет вообще никаких объективных данных, свидетельствующих о том, что на МНПЗ была модернизирована система очистки выбросов.

Комментируя столь легковесное отношение некоторых из перечисленных кандидатов к экологической теме, политолог Андрей Колядин отметил, что, в отличие от остальных предвыборных тем, экология Москвы — особый случай.

«Видимо, власти удалось за последнее время выстроить такие коммуникации с экологическим сообществом, которые позволяют ей не видеть в экологии большой угрозы», — констатировал он и объяснил, что тема экологии чрезвычайно токсична для власти, и если за неё браться и всерьёз раскручивать, то она может привнести значительные проблемы в жизнь первых фигур.

«Зачем брать острые темы? Если их можно избегать, власть их избегает всеми силами. Любая из них способна вызвать серьёзные неприятности для власти вплоть до больших акций протеста с непредсказуемыми последствиями. Оппоненты не оппонируют, а отрабатывают необходимую программу».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы мэра Москвы пройдут в единый день голосования, 9 сентября. На пост столичного градоначальника претендуют пять кандидатов: основатель обанкротившейся строительной компании «СУ-155», депутат Мосгордумы Михаил Балакин (партия «Союз горожан»), председатель думского комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев (ЛДПР), бывший депутат Мосгордумы и Госдумы Вадим Кумин (КПРФ), глава муниципального округа «Таганский» Илья Свиридов («Справедливая Россия») и действующий мэр столицы Сергей Собянин (самовыдвиженец).