Петрозаводск, 4 сентября, 2018, 19:16 — ИА Регнум. В Карелии депутаты законодательного собрания от фракции «Единая Россия» внесли законодательную инициативу, которая позволит сохранить региональные льготы для жителей республики, независимо от изменения возраста выхода на пенсию. Законопроект был внесен на рассмотрение сегодня, 4 сентября.

Пожилая женщина

В законопроекте предлагается сохранить так называемые северные льготы в виде дополнительных ежемесячных выплат гражданам, имеющим особые заслуги перед республикой в государственной, хозяйственной и общественной деятельности.

Суть законопроекта в том, что возраст, при котором граждане получают право на льготу, останется без изменений и не будет зависеть от времени выхода на пенсию.

Данный законопроект будет рассмотрен на ближайшем заседании комитета по здравоохранению и социальной политике законодательного собрания Карелии 11 сентября.