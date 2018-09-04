Донецк, 4 сентября, 2018, 19:15 — ИА Регнум. План масштабного наступления Вооружённых сил Украины, раскрытый разведывательными службами Донецкой Народной Республики, планируется реализовать в несколько этапов в течение пяти дней. Об этом сообщил 4 сентября заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, передаёт «Донецкое агентство новостей».

СВ ДНР ИА Regnum Надпись ДНР на каске. Донецк

По его словам, согласно плану, на первом этапе наступления ВСУ начнут артподготовку с применением реактивной и ствольной артиллерии. После этого 36-я бригада с рубежа Коминтерново-Широкино должна выдвинуться в направлении Новоазовска, а 79-я бригада с рубежа Набережное-Заиченко — атаковать позиции ДНР в направлении посёлка Розы Люксембург.

Предполагается, что одновременно с этим 128-я горно-штурмовая бригада в качестве отвлекающего манёвра начнёт наступление в направлении Тельманово и при этом будет обеспечивать прикрытие левого фланга наступающей группировки.

На заключительном этапе, в случае реализации плана наступления, на захваченной территории силами полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и рейдовыми отрядами 79-й десантно-штурмовой бригады должна быть начата «зачистка» населенных пунктов ДНР, отметил Басурин.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня в оперативном командовании ДНР заявили о формировании ударной группировки ВСУ из 12 тысяч человек для наступления на мариупольском направлении. Как было отмечено, цель готовящейся операции — выход на рубеж границы с Россией в течение пяти суток.

Заявлено, что соответствующие данные были получены разведкой ДНР от источников в генеральном штабе ВСУ, штабе объединённых сил и штабах соединений в зоне конфликта.