Донецк, 4 сентября, 2018, 18:40 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины сформировали ударную группировку из 12 тысяч человек для наступления на мариупольском направлении. Об этом заявил 4 сентября заместитель командующего оперативным командованием Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«На основе разведывательных данных, полученных нами от источников из генерального штаба ВСУ, штаба объединённых сил и штабов соединений в зоне конфликта, становится ясно, что на мариупольском направлении сформирована наступательная ударная группировка противника», — приводит его слова «Донецкое агентство новостей».

Как отметил Басурин, в состав группировки входят подразделения морской пехоты, десантников, а также горно-штурмовой и мотопехотной бригад.

По данным командования ДНР, речь идёт о подготовке операции, целью которой является выход на рубеж границы с Россией в течение пяти суток.

«Мы готовы к встрече врага, как в воздухе, так и на море. Мы защитим своих граждан. Наши подразделения абсолютно готовы. Враг не пройдёт», — подчеркнул Басурин.

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