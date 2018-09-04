Красноярск, 4 сентября, 2018, 15:30 — ИА Регнум. Сегодня, 4 сентября, на Театральной площади Красноярска состоялся торжественный запуск первого в городе сервиса поминутной аренды автомобилей (каршеринг) «Делимобиль». Глава города Сергей Ерёмин протестировал услуги сервиса, совершив поездку за рулем делимобиля.

Департамент информационной политики администрации города Красноярска В Красноярске запустили службу сервиса каршеринга

«Это ещё один элемент столичной жизни Красноярска, который формирует образ мегаполиса будущего. Услуга каршеринга присутствует во всех урбанистических городах, везде она показала свою состоятельность и востребованность. Уверен, красноярцы также оценят новую услугу по достоинству, особенно наша продвинутая молодёжь. Но особенно актуальным каршеринг должен стать в период проведения Всемирной зимней универсиады. Гости со всех стран смогут арендовать авто и доехать, например, до стадионов и городских достопримечательностей», — поделился впечатлениями мэр.

По словам инвесторов, услуги каршеринга — это хорошая альтернатива личному автомобилю и такси, при этом сервис позволяет сэкономить на транспортных расходах.

«Кроме того, каршеринг помогает снизить дорожный трафик. По статистике, один делимобиль способен заменить от 7 до 10 личных машин», — объяснил Дарио Пелаццо, представитель основного акционера компании.

Отметим, что услуга поминутной аренды делимобилей в Красноярске начнёт действовать с 5 сентября. Стоимость аренды авто составит от 3 до 8 рублей за минуту. Все расходы на оплату страховки, бензина, стоянки и текущее обслуживание машины инвестор берёт на себя. Чтобы воспользоваться услугой каршеринга, необходимо скачать мобильное приложение и зарегистрироваться. Обязательным условием для регистрации является возраст от 19 лет и стаж вождения не менее одного года. На электронной карте города можно будет найти ближайшую свободную машину и забронировать её. Затем с телефона открыть автомобиль и с помощью встроенного ключа завести его.

Оставить делимобиль можно в любом разрешенном для парковки месте.

«В приложении оранжевым цветом выделены зоны, охватывающие практически весь город. Сейчас прорабатывается вопрос, чтобы клиенты могли оставлять авто на платных парковках бесплатно», — отмечают представители компании.

Добавим, что сервис «Делимобиль» есть в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и других мегаполисах России. Красноярск стал десятым городом. Основу автопарка составляют машины известного корейского бренда.