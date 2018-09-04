В Красноярске запустили службу сервиса каршеринга
Красноярск, 4 сентября, 2018, 15:30 — ИА Регнум. Сегодня, 4 сентября, на Театральной площади Красноярска состоялся торжественный запуск первого в городе сервиса поминутной аренды автомобилей (каршеринг) «Делимобиль». Глава города Сергей Ерёмин протестировал услуги сервиса, совершив поездку за рулем делимобиля.
«Это ещё один элемент столичной жизни Красноярска, который формирует образ мегаполиса будущего. Услуга каршеринга присутствует во всех урбанистических городах, везде она показала свою состоятельность и востребованность. Уверен, красноярцы также оценят новую услугу по достоинству, особенно наша продвинутая молодёжь. Но особенно актуальным каршеринг должен стать в период проведения Всемирной зимней универсиады. Гости со всех стран смогут арендовать авто и доехать, например, до стадионов и городских достопримечательностей», — поделился впечатлениями мэр.
По словам инвесторов, услуги каршеринга — это хорошая альтернатива личному автомобилю и такси, при этом сервис позволяет сэкономить на транспортных расходах.
«Кроме того, каршеринг помогает снизить дорожный трафик. По статистике, один делимобиль способен заменить от 7 до 10 личных машин», — объяснил Дарио Пелаццо, представитель основного акционера компании.
Отметим, что услуга поминутной аренды делимобилей в Красноярске начнёт действовать с 5 сентября. Стоимость аренды авто составит от 3 до 8 рублей за минуту. Все расходы на оплату страховки, бензина, стоянки и текущее обслуживание машины инвестор берёт на себя. Чтобы воспользоваться услугой каршеринга, необходимо скачать мобильное приложение и зарегистрироваться. Обязательным условием для регистрации является возраст от 19 лет и стаж вождения не менее одного года. На электронной карте города можно будет найти ближайшую свободную машину и забронировать её. Затем с телефона открыть автомобиль и с помощью встроенного ключа завести его.
Оставить делимобиль можно в любом разрешенном для парковки месте.
«В приложении оранжевым цветом выделены зоны, охватывающие практически весь город. Сейчас прорабатывается вопрос, чтобы клиенты могли оставлять авто на платных парковках бесплатно», — отмечают представители компании.
Добавим, что сервис «Делимобиль» есть в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и других мегаполисах России. Красноярск стал десятым городом. Основу автопарка составляют машины известного корейского бренда.