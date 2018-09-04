Киев, 4 сентября, 2018, 18:45 — ИА Регнум. За минувшую неделю на Украине зафиксировано 436 новых случаев заболевания корью, это на 18,9% меньше, чем за предыдущую неделю, сообщили в пресс-службе Центра общественного здоровья при минздраве Украины 4 сентября на официальном сайте ведомства.

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За неделю заболело 214 взрослых и 222 ребенка. В пресс-службе отметили, что три недели подряд заболеваемость корью снижается.

Всего с начала года заболели 30 363 человека — 12 440 взрослых и 17 923 ребенка. Лидером заболеваемости стал запад Украины — Львовская, Ивано-Франковская и Закарпатская области.

Напомним, исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины американка Ульяна Супрун увидела во вспышке кори на Украине «русский след». Чиновница утверждает, якобы российские «тролли» убедили граждан Украины массово отказаться от прививок.

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