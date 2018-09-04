Москва, 4 сентября, 2018, 18:30 — ИА Регнум. Продуктовый ретейлер X5, управляющий такими сетями, как «Пятерочка» и «Перекрёсток», может закрыть ряд своих магазинов из-за превышения допустимой доли на рынке. Однако маловероятно, что это примет массовый характер. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 сентября заявил руководитель коммерческой практики юридической компании BMS Law Firm Денис Фролов.

A. Savin Магазин «Пятёрочка»

«Сейчас торговая сеть не может занимать более 25% рынка в регионе, поэтому ситуация, когда компании придётся закрыть ряд магазинов из-за слишком большого их числа в определённой местности, вполне реальна», — заявил Фролов.

Тем не менее, считает эксперт, о массовом закрытии магазинов речь не идёт.

«Возможно, сеть просто остановит открытие новых точек в таких местностях. Тем более, что давно идёт обсуждение расширения этого ограничения, например, до 50%, поэтому есть вероятность, что торговой сети и вовсе не придётся принимать никаких мер», — полагает он.

Напомним, ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала проверку в отношении крупнейшего в России по выручке продовольственного ретейлера X5 Retail Group.

По данным Управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) магазины компании уже в 2016 году начали проводить масштабную экспансию в Ленинградской области — торговые сети ретейлера занимали 25% и более розничного продовольственного рынка в 11 из 18 районов и городских округов Ленинградской области.

По действующему закону о торговле, при достижении рыночной доли в регионе в 25% сеть не может ни покупать, ни арендовать площади под новые магазины. И хотя на федеральном рынке X5 занимает гораздо меньшую долю — около 9,5% на конец 2017 года, по данным самой компании, — ограничения должны вступить в силу уже при превышении указанной доли в границах отдельных административно-территориальных образований.