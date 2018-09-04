Рязань, 4 сентября, 2018, 17:52 — ИА Регнум. В Рязанской области 4 сентября произошел торфяной пожар. Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области, сообщение о возгорании в Клепиковском районе поступило на пульт дежурного примерно в 15:10. В 15:35 огонь уже был локализован.

Mil.ru Тушение пожара

Пожар произошел около деревни Максино. На место выехали 37 человек и 16 единиц техники.

ИА REGNUM напоминает, что в Рязанской области, как и в других регионах Центральной России, действует «желтый уровень» погодной опасности. Это связано с высокой пожароопасностью в регионе. Отметим, что в соседней Владимирской области и вовсе введен особый противопожарный режим. Это связно с природным пожаром в Петушинском районе, который охватил 500 гектаров леса.