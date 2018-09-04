Южно-Сахалинск, 4 сентября, 2018, 18:04 — ИА Регнум. Депутаты от «Единой России» внесли в Сахалинскую областную Думу пакет законопроектов, которые предусматривают сохранение льгот для пожилых людей, сообщили 4 сентября в пресс-службе региональной Думы.

Алексей Саврасов. Бурлаки на Волге. 1871

Проект поправок направлен на сохранение льгот для пожилых людей на прежнем возрастном уровне, так как в случае принятия пенсионной реформы возраст выхода на пенсию для мужчин и для женщин возрастет.

Председатель Сахалинской областной Думы Андрей Хапочкин добавил, что профильные комитеты совместно с региональными министерствами приступили к изменению областных законов.

По словам Хапочкина, второй пакет поправок будет внесен в Думу в ближайшее время. Он будет касаться льготного проезда в общественном транспорте, льгот по оплате услуг ЖКХ, земельного налога и других льгот.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 сентября аналогичные поправки в Законодательную Думу Хазарского края внесли депутаты «Единой России». Поправки также позволят сохранить все региональные льготы для пожилых людей.

Ранее, 3 сентября, соответствующий законопроект был внесен депутатами правящей партии в Законодательное собрание Еврейской автономной области.

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