Рыбинск, Ярославская область, 4 сентября, 2018, 17:35 — ИА Регнум. Компания, специализирующаяся на разработке и выпуске имплантатов и медицинских инструментов, построит в Рыбинске Ярославской области дополнительный производственный корпус. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации Рыбинска.

Rybinsk.ru Строительство предприятия в Рыбинске

ООО «Остеомед-М» построит в Копаевской промышленной зоне новое производство по выпуску инструментов, имплантатов, медицинской техники. Продукция предназначена для травматологии, ортопедии, эндопротезирования, спинальной хирургии. Заявленный объем инвестиций составляет 300 миллионов рублей. Планируется открыть 80 новых рабочих мест, а отчисления по налогу на доходы физических лиц в местный бюджет составят около миллиона рублей в год.

«Остеомед-М» — уже третий производственный резидент, который привлечен нами на территорию промзон. И это положительно характеризует инвестиционный имидж Рыбинска. Наконец, новое производство — это новые рабочие места и налоги. Поэтому создание благоприятного инвестиционного климата и привлечение новых резидентов мы обязательно продолжим», — сказал глава Рыбинска Денис Добряков.

Общая застраиваемая территория составляет порядка 4 гектаров. Выпуск продукции намечен на 2020 год.