Абакан, 4 сентября, 2018, 17:34 — ИА Регнум. Парламентарии Республики Хакасия готовят проект закона по сохранению социальных льгот для жителей республики, сообщает 4 сентября пресс-служба республиканского Верховного Совета.

Александр Дейнека. Безработные в Берлине. 1932

Проект закона разработан по инициативе депутатов фракции «Единая Россия» и предусматривает сохранение льгот для женщин от 55 лет и мужчин, достигших возраста 60 лет, в связи с перспективой пенсионной реформы.

Предполагается в отдельные законодательные акты Республики Хакасия внести изменения, позволяющие сохранить для указанной категории граждан льготы по уплате налога на транспорт и при оплате проезда на общественном транспорте.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ предлагает провести пенсионную реформу, согласно которой возраст выхода на пенсию будет повышен для мужчин до 65 лет, а для женщин — до 63.