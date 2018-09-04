Киев, 4 сентября, 2018, 17:23 — ИА Регнум. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал неизбежным повышение цены на газ для населения. Об этом Гройсман заявил 3 сентября в эфире одного из украинских телеканалов.

Цитата из х/ф «Конец века». Реж. Константин Лопушанский. 2001. Россия Газ в доме у пенсионерки

«Моя задача — при неизбежности изменения цены проработать все механизмы дополнительной социальной защиты», — сказал Гройсман.

Он напомнил, что повышение цен на газ является одним из требований Международного валютного фонда для выделения Украине очередного транша, который поможет стабилизировать состояние экономики. Гройсман обещает принять окончательное решение о повышении цен на газ в сентябре.

«Моя стратегия заключается в том, что за 10 лет Украина должна получить минимальное влияние долгов на ВВП и на жизнь каждого украинца», — заявил Гройсман.

При этом Гройсман считает, что за внешние кредиты, которые с 2005 года набирали чиновники правительства, должно расплачиваться население Украины.

«Наши вызовы связаны с тем, что у нашего государства огромный долг перед третьими странами и международными финансовыми организациями. С 2005 года по 2013 год Украина заняла извне почти 50 млрд долл. — это 1 трлн 300 млрд грн. Мы только на обслуживание этих долгов каждый год должны тратить один безопасностный оборонный бюджет страны. Мы должны наконец-то в среднесрочной перспективе лишиться внешних долгов страны. Не мое правительство их брало и не большая часть этого парламента. И украинцы точно ни в чем не вины, что за них принимали такие решения. Но наша задача — взять на себя ответственность и сделать все, чтобы наши внешние долги были выплачены, чтобы мы избавились от долговых цепей на руках каждого украинского гражданина», — сказал Гройсман 4 сентября, выступая с трибуны Рады.

Премьер-министр также призвал Раду содействовать привлечению инвестиции и созданию благоприятного бизнес-климата.

«Перед нами стоит задача — строительство сильного государства. Но никогда не будет сильного государства без сильной экономики… Сегодня экономика показывает, что 3,6% роста за второй квартал — это хороший результат для всех нас. Нужно усиливать возможности инвестирования в Украину, поддерживать предпринимательство, проводить дерегуляцию, создавать надлежащий бизнес-климат, чтобы мы были конкурентными», — подытожил Гройсман.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 августа кабмин Украины продлил до 1 октября действие постановления, которое устанавливало фиксированную цену на газ в размере 6958 грн (247 долл.) за 1000 м³ (6,958 грн или 0,24 долл. за 1 куб. м. газа) для населения, религиозных организаций и теплокоммунэнерго. Предполагалось, что постановление будет действовать с 1 апреля 2017 года по 1 апреля 2018-го, но позже в документ внесли изменения и продлили срок его действия до 1 сентября 2018 года. С 1.08.2010 по 30.04.2014 на Украине цены на газ были от 0,7254 грн. (0,025 долл.) за 1 м куб.

Напомним, в декабре 2017 года МВФ призвал украинские власти откорректировать цены на природный газ до уровня цен на импорт. Миссия МВФ будет работать в Киеве с 6-го по 19 сентября 2018 года. Ожидается, что эксперты МВФ обсудят с правительством Украины экономическую политику, финансовую помощь и разработку проекта бюджета Украины на 2019 год.