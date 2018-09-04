Киев, 4 сентября, 2018, 17:33 — ИА Регнум. Украинская национальная валюта продолжит обесцениваться до уровня 30,1 гривны за доллар, поскольку от этого зависит выполнение бюджета страны, а также возврат кредитов международным структурам, заявил экономист Андрей Новак 4 сентября на своей странице в социальной сети Facebook.

(сс) jackmac34 Гривна

Девальвация гривны не связана с сезонными колебаниями, как утверждают представители украинского правительства, считает Новак.

«У власти нет никакой экономической стратегии. Из комментариев НБУ (Национального банка Украины — ИА REGNUM ) можно составлять комиксы. Наступила весна — гривна падает, потому что сезон. Наступила осень — то же самое. Выпал снег — аналогично. Слушать это просто смешно», — отметил экономист.

Новак также рассказал, что план по девальвации гривны был прописан национальным банком и кабинетом министров Украины в бюджете страны на 2018 год.

«Так называемый среднегодовой курс гривны заложен на уровне 29,3 грн за доллар. А курс на конец года —30,1 грн за доллар. Вот от этого они отталкиваются. То есть до конца 2018 года доллар будет стоить как минимум 30 грн. Но если в этом году мы не получим транш МВФ и связанных с ним денег ЕС, то возможна и более серьезная девальвация», — прогнозирует эксперт.

Напомним, правительство Украины получит кредит от МВФ, если повысит цены на газ для населения. Вокруг этого требования иностранных кредиторов украинские политики ведут настоящие баталии.

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