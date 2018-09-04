Киев, 4 сентября, 2018, 17:19 — ИА Регнум. На следующей пленарной неделе Верховная Рада может рассмотреть вопрос назначения новых членов центральной избирательной комиссии (ЦИК). Об этом 4 сентября в кулуарах Рады заявила представитель президента Украины в парламенте, депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» Ирина Луценко.

Иван Шилов ИА REGNUM Порошенко

«Думаю, этот вопрос может быть рассмотрен на следующей пленарной неделе», — сказала Луценко.

По её словам, президент Порошенко хочет, чтобы БПП и «Народный фронт» сняли по одному представителю в ЦИК в пользу «Оппоблока».

"Наша фракция готова снять один голос, если «Оппозиционный блок» определится со своим кандидатом или кандидатами. Провластной фракции («Народному фронту» — ИА REGNUM ) и коалиции предложено уступить один голос, чтобы «Оппоблок» как и другие фракции и группы получил своих представителей. Президент настаивает, что вопрос обновления Центральной избирательной комиссии является срочным и обязательным, учитывая насколько серьезно общество будет наблюдать за этим процессом. Он понимает, какие внешние вызовы нас могут ожидать», — пояснила Луценко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сопредседатель фракции «Оппозиционный блок» Юрий Бойко обвинил президента Порошенко в желании создать «карманную» ЦИК.

«Не может быть шесть представителей от БПП и один от «Оппозиционного блока» — это нонсенс… Если не будет сформирован легитимный состав ЦИК и не будет изменен избирательный кодекс в вопросе предоставления права для голосования переселенцам, их 1,5 млн, то выборы будут под вопросом. Главная задача — провести честные и прозрачные выборы, потому что общество находится в настолько напряженном состоянии, что любая фальсификация приведет к непредсказуемым последствиям. Поэтому формирование Центральной избирательной комиссии нужно проводить согласно квотному принципу, так как это было всегда», — сказал Бойко.

Напомним, 23 января 2018 года президент Порошенко подписал представление о назначении новых членов ЦИК. Он предложил назначить Аллу Басалаеву, Наталью Бернацкую, Михаила Вербенского, Ирину Ефремову, Андрея Евстигнеева, Ольгу Желтову, Олега Конопольского, Светлану Кустовую, Ольгу Лотюк, Виталия Плукаря, Евгения Радченко, Татьяну Слипачук, Леонтия Шипилова, Татьяну Юзькову. 5 февраля президент внес в Раду представление на 14 членов ЦИК. Рада должна назначить 13 членов. При этом Порошенко не включил в состав ЦИК представителей «Оппоблока».