Санкт-Петербург, 4 сентября, 2018, 17:12 — ИА Регнум. Петербургское ОАО «Метрострой», которое строит тоннели и станции городской подземки, обвинило многолетнего поставщика бетона в том, что тот не возвращает многомиллионные долги за аренду. Об этом ИА REGNUM сообщили 4 сентября в пресс-службе «Метростроя».

Яковенко Вячеслав ИА Красная Весна Метро Санкт-Петербург

На днях компания «Метробетон» подала на «Метрострой» иск в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти, пытаясь получить 139 млн 700 тыс. рублей.

«Метрострой» признал, что действительно задолжал поставщику бетона, но претензии взаимны, потому что и «Метробетон» должен метростроителям. Причем утверждают в «Метрострое», эта сумма за аренду земли и остального оборудования «гораздо больше», чем 140 млн рублей.

«Компания «Метробетон» не является основным поставщиком «Метростроя» уже более полутора лет. Предприятие «Метробетон» ранее арендовало площади и работало на оборудовании, стоящем на балансе ОАО «Метрострой». После того как была зафиксирована многомесячная задолженность по аренде, а исполнение контрактов было под угрозой, руководство «Метростроя» было вынуждено принять решение о расторжении действующих контрактов и освобождении площадей», — пояснили в компании «Метрострой».

Руководству «Метробетона» направили акт сверки по всем финансовым расчетам между юридическими лицами, но официального ответа так и не получили, утверждают метростроевцы, а авансовый платеж, переведенный ОАО «Метрострой» предприятию за работы, до сих пор не закрыт.

«Деньги по авансированным работам предприятие вернуть отказалось, документы не предоставило. На сегодняшний день долг компании «Метробетон» перед «Метростроем» в разы превышает сумму поданного иска. Суть конфликта с «Метробетоном» на сегодня заключается во взаимных претензиях друг к другу», — заключили в «Метрострое».

Компания полагает, что раз «Метробетон» решил довести дело до суда, то расторжение контракта с таким подрядчиком было хорошей идеей.

«На действующих объектах оборудование и материалы «Метробетона» не используются. Сейчас «Метрострой» выпускает обделку и товарный бетон собственными силами», — добавили метростроевцы.

Добавим, об учредителях «Метробетона» мало что известно, помимо АО «Компакт», но СМИ неоднократно указывали на то, что среди этих учредителей могут быть скрыты топ-менеджеры «Метростроя».

Генеральный директор «Метробетона» Владимир Кондратенко был задержан 16 августа и попал под домашний арест по решению Приморского районного суда. Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов более чем на 48 млн рублей. По версии следствия, налоги он не платил с конца 2016 года.

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