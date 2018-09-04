Москва, 4 сентября, 2018, 17:06 — ИА Регнум. Распространение в России платных трасс и отсутствие постоянного ремонта на обычных дорогах приведет к увеличению себестоимости грузоперевозок, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по закупкам транспортных услуг FM Logistic Эдуард Миронов, комментируя решения правительства выделить дополнительные средства на развитие местной сети дорог в ряде регионов РФ.

ИА Красная Весна Платная дорога

Он отметил, что, безусловно, такие платные трассы, как М-11 и М-4, — успешный пример частного партнёрства при строительстве дорог. Они имеют хорошее покрытие и минимум по четыре полосы движения в обе стороны, разделены основательными конструкциями. Все это в совокупности положительно сказывается на расходе топлива, сохранности груза, средней скорости движения, а главное — снижает аварийность, но «стоит соблюдать баланс».

«Повсеместное распространение платных трасс и отсутствие постоянного ремонта на «бесплатных» дорогах приведёт лишь к увеличению себестоимости грузоперевозок (из-за отсутствия нормального альтернативного объезда) и, как следствие, увеличению общего уровня инфляции. Так, проезд по введённым в эксплуатацию участкам М-11 (Москва — Санкт-Петербург) увеличивает затраты грузоперевозчика на 2−3,5% по сравнению с проездом по М-10 с учётом оплаты «Платон», — заявил Миронов.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, Алтай, Якутия, Хабаровский и Алтайский края, Калужская и Новгородская области получат из бюджета в дополнительные средства на развитие местной сети автодорог. Общая сумма бюджетных ассигнований составит порядка 2,9 млрд рублей. Отдельно планируют профинансировать создание новых дорог во Владимирской области, на что выделят порядка 3,5 млрд рублей.