Москва, 4 сентября, 2018, 16:53 — ИА Регнум. Выделение из бюджета России дополнительных средств отдельным регионам на ремонт дорог свидетельствует о планомерной работе по улучшению дорожного хозяйства, однако пока еще остается много вопросов к качеству этих работ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил 4 сентября руководитель транспортной службы логистической компании «ПЭК» Игорь Алексашов.

Иван Шилов ИА REGNUM Асфальтоукладчики

«Отечественное дорожное хозяйство сегодня находится далеко не в идеальном состоянии, но очевидно, что деятельность по его улучшению планомерно ведется. Создаются новые дороги и ремонтируются старые, однако остается много вопросов к качеству этих работ», — считает он.

Алексашов отметил, что в некоторых регионах России с особыми климатическими условиями дорожное полотно, как правило, приходится менять чаще, что увеличивает число проблем и заторов.

«Это приводит к частому перекрытию участков дорог, что сказывается на увеличении заторов и ограничении движения автомобилей. Всё это создает дополнительные затруднения для грузоперевозчиков и может отражаться на скорости доставки», — заявил он.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, на развитие сети дорог на Алтае, в Якутии, Хабаровском и Алтайском краях, а также в Калужской и Новгородской областях выделят 2,9 млрд рублей. Еще 3,5 млрд рублей получит Владимирская область, где планируется привести в порядок дороги вокруг областной столицы и построить объездные дороги около Александрова и Киржача.