Киев, 4 сентября, 2018, 16:50 — ИА Регнум. За первое полугодие 2018 года экспорт товаров и услуг из Украины в Польшу вырос на 30,5% и составил $1,7 млрд, сообщили в министерстве экономического развития Украины 4 сентября на официальной странице ведомства в социальной сети Facebook.

Un.org Польша и Украина

По итогам 2017 года Польша занимает 15,1% в двусторонней торговле Украины, уступая только Германии.

За полгода Украина экспортировала в Польшу черные металлы — 15,1%, электрические машины — 12,5%, руды, шлаки и золу — 12,4%, мебель — 7,3%.

Напомним, по данным польских экспертов, украинские трудовые мигранты превратили экономику Польши в одну из наиболее динамично развивающихся экономик Евросоюза

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