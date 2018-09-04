Белово, Кемеровская область, 4 сентября, 2018, 10:26 — ИА Регнум. В школе №12 поселка Инской города Белово Кемеровской области появился современный детский автогородок. Такой подарок к новому учебному году жителям Инского сделала Сибирская генерирующая компания (СГК). Как сообщает служба по связям с общественностью СГК, идея строительства детского автогородка принадлежит молодёжному активу Беловской ГРЭС. Электростанция Сибирской генерирующей компании является градообразующим предприятием посёлка энергетиков Инской, поэтому на протяжении многих лет энергохолдинг поддерживает различные социальные проекты, помогает в благоустройстве поселковой территории, оснащении спортивных, культурных и образовательных учреждений.

Управление по связям с общественностью СГК СГК подарила кемеровскому поселку детский автогородок

Детский автогородок построен на территории школы №12. Теперь здесь есть все необходимое для изучения правил дорожного движения: асфальтированные дорожки, перекрёстки, парковочные зоны, остановки, а также яркая дорожная разметка и разнообразные дорожные знаки и светофоры. Автогородок будет интересен и юным пешеходам, и велосипедистам, и даже водителям детских электромобилей. Изучать правила дорожного движения ребята смогут как на школьных уроках безопасности вместе с инспекторами ГИБДД, так и самостоятельно — доступ к автогородку не ограничен.

«Благодаря самой активной социальной политике СГК теперь в нашем посёлке появился такой замечательный автогородок, — отметил глава Беловского городского округа Алексей Курносов на праздничном открытии. — Объект построен по самым современным стандартам, отлично оснащен. Уверен, что он станет центром притяжения детворы, а регулярные занятия здесь помогут ребятам приобрести навыки безопасного поведения на дороге».

Благодаря финансовой поддержке СГК вместе с автогородком на стадионе «Энергетик» поселка Инской после ремонта открылось также поле для минифутбола. Новое резиновое покрытие отвечает всем требованиям травмобезопасности — созданный слой препятствует скольжению, поглощает ударные нагрузки, не травмируя спортсмена даже при сильном падении. Новая площадка уже приглянулась футболистам, по результатам нескольких сыгранных дружеских матчей ей поставили оценку «отлично».