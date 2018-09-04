О божьем промысле в политике Минска: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 4 сентября, 2018, 17:00 — ИА Регнум.
- Лукашенко объяснил, чем обусловлена «многовекторность» Белоруссии;
- Google предупреждён о недопустимости вмешательства в выборы;
- Судьбу Байкала решают без учёта мнений местных жителей;
- Эксперты прогнозируют рост курса доллара;
- На набережной Тюмени нашли радиационное загрязнение.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM слушайте в 20:00 (время московское).
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