Калуга, 4 сентября, 2018, 16:20 — ИА Регнум. Сегодня, 4 сентября, исполнилось 10 лет со дня открытия в Калуге общественной приёмной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Городской думы Калуги, в этот день глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов провёл в общественной приёмной приём граждан.

Пресс-служба Городской думы Калуги Глава самоуправления Калуги провел прием граждан

К главе городского самоуправления Калуги обратилась директор школы №14 Ксения Позднякова по вопросу ремонта образовательного учреждения. Основное здание школы было построено в 1913 году и является объектом культурного наследия, пристройка к школе была возведена в 60-е годы и с тех пор капитально не ремонтировалась.

Требует серьёзного ремонта кровля здания, уже два раза происходило обрушение потолков, происходят протечки после дождей и таяния снега, возможны замыкания проводки и разрушение кирпичной кладки. Кроме того в аварийном состоянии находится кровля спортивного зала, также в спортзале проваливаются полы и регулярно выходит из строя система отопления: трубы прогнили и заржавели.

Всего на ремонт наиболее проблемных участков школы необходимо порядка 15−16 миллионов рублей.

«В Калуге достаточно остро стоит проблема ремонта образовательных учреждений, — отметил Александр Иванов, — даже для ремонта самых проблемных участков калужских школ необходимо порядка 97 миллионов рублей. Средства будут выделяться в первую очередь тем учреждениям, которые без проведения ремонта не смогут нормально функционировать. Вопрос о выделении школе № 14 необходимых средств мы обсудим с городским головой в ближайшее время. Также депутатский корпус постарается учесть потребности школы в ходе работы по формированию городского бюджета на 2019 год».

Глава городского самоуправления Александр Иванов сообщил, что школа №14 включена в перечень образовательных учреждений, ремонт которых планируется к 650-летию города. Ремонт будет производится на условиях софинансирования за счёт средств федерального и муниципального бюджетов, планируется отремонтировать фасад здания и установить антиобледенительную систему.

«Экономить на безопасности детей недопустимо, — подчеркнул Александр Иванов, — в текущем году завершается 3-летняя программа ремонта детских садов, благодаря ей было отремонтировано 29 дошкольных учреждений, считаю, что в следующем году необходимо разработать аналогичную программу по ремонту школ, кроме того я предложу депутату, в чьём избирательном округе находится 14-я школа, увеличить объём выделяемых учреждению средств для проведения текущего ремонта».