Мадрид, 4 сентября, 2018, 15:50 — ИА Регнум. Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью получил условный срок за неуплату налогов в Испании. Об этом сообщает Football Italia.

Steindy Жозе Моуринью

Отмечается, что суд Испании приговорил португальского тренера к одному году тюремного заключения условно. Тренер должен заплатить штраф, после чего его дело будет закрыто.

Напомним, когда Моуринью возглавлял мадридский «Реал», он не заплатил €3,3 млн налогов с доходов, которые получил от использования имиджа. Нарушение имело место в период с 2010 по 2013 год.

Ранее Моуринью опровергал подобные обвинения и даже публиковал скан документа, подтверждающий соблюдение налоговых обязательств.