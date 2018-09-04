Москва, 4 сентября, 2018, 17:28 — ИА Регнум. Центр документальной фотографии FOTODOC при Сахаровском центре объявил авторов и работы, вошедшие в шорт-лист четвертого ежегодного международного конкурса фотографии «Прямой взгляд».

Международный конкурс фотографий «Прямой взгляд» Международный конкурс фотографий «Прямой взгляд»

В 2018 году темой конкурса стали взаимоотношения человека с обществом и государством. На конкурс принимались только фотографические серии в следующих номинациях: «Проблема», «Конфликт» и «Компромисс». Такая тема конкурса была выбрана не случайно, организаторы предлагали участникам посодействовать развитию независимой журналистики и исследовать проблемы человека с социумом из позиции уважения и защиты человеческого достоинства.

В состав жюри фотоконкурса вошли фотограф-документалист Светлана Бачеванова, фоторедактор Андрей Поликанов, фотограф Горацио Виллалобос, консультант в области фотожурналистики Мария Манн и генеральный директор LAIF Питер Битцер.

Отбор победителей проходит в два этапа. Работы победителей первого этапа вошли в шорт-лист и будут напечатаны в каталоге фотоконкурса.

В шорт-лист номинации «Проблема» вошли следующие авторы и работы:

Светлана Булатова «Пустошь памяти»

Светлана Булатова Серия «Пустошь памяти»

Александр Васюкович «Расти, жить и умереть, как растение»

Александр Васюкович Серия «Расти, жить и умереть, как растение»

Татьяна Виноградова «Девушки»

Татьяна Виноградова Серия «Девушки»

Мэрилиз Виньо «Последние товарищи революции»

Мэрилиз Виньо Серия «Последние товарищи революции»

Энджел Гарсия «Одеяло»

Энджел Гарсия Серия «Одеяло»

Натела Григалашвили «Земля духоборов»

Натела Григалашвили Серия «Земля духоборов»

Дэн Джаннопулос «Преследуя насилие в Сальвадоре»

Дэн Джаннопулос Серия «Преследуя насилие в Сальвадоре»

Манель Кирос «Жизнь в одиночестве»

Манель Кирос Серия «Жизнь в одиночестве»

Карл Манчини «Ni una menos»

Карл Манчини Серия Ni una menos

Антонио Арагон Ренунцио «Забытые души смертельного карьера»

Антонио Арагон Ренунцио Серия «Забытые души смертельного карьера»

Энджелос Тзорцинис «В ловушке»

Энджелос Тзорцинис Серия «В ловушке»

Номинация «Конфликт» включает работы, рассказывающие об остром способе разрешения противоречий. Шорт-лист этой номинации представляют следующие работы:

Эзра Акаян «Война Дутерте против наркотиков не окончена»

Эзра Акаян Серия «Война Дутерте против наркотиков не окончена»

К. М. Асад «Бегство рохинджа»

К М Асад Серия «Бегство рохинджа»

Федерико Веспиньяни «Расстояние»

Федерико Веспиньяни Серия «Расстояние»

Сувра Канти Дас «Существование»

Сувра Канти Дас Серия «Существование»

Карл Манчини «Женщины Арцаха»

Карл Манчини Серия «Женщины Арцаха»

Антонио Арагон Ренунцио «Коглвего. Силы самообороны Буркина-Фасо»

Антонио Арагон Ренунцио Серия «Коглвего. Силы самообороны Буркина-Фасо»

Сандра Хойн «26 дней»

Сандра Хойн Серия «26 дней»

Номинация «Компромисс» предлагала авторам показать способы решения конфликтов путём диалога, изменений и реформ:

Дарья Асланян «Свет, который внутри»

Дарья Асланян Серия «Свет, который внутри»

Маша Гельман «Светлана»

Маша Гельман Серия «Светлана»

Эдуард Корниенко «Повелители оружия»

Эдуард Корниенко Серия «Повелители оружия»

Анастасия Руденко «Полезные дни»

Анастасия Руденко Серия «Полезные дни»

Сергей Строителев «Связь»

Йенс Шварц Themmuns

Йенс Шварц Серия Themmuns

Следующий этап отбора станет финальным, в каждой номинации каждой номинации жюри определит трёх победителей, которые получат почётный приз. Серии победителей будут представлены на выставке в октябре 2018 года.