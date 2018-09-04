Курган, 4 сентября, 2018, 14:20 — ИА Регнум. Курганский государственный университет (КГУ) объявил 4 сентября о создании команды из спортивных студентов, которые посоревнуются в готовности к труду и обороне с командами других вузов в рамках всероссийского проекта «От студзачета к знаку отличия ГТО».

toanmda Значок ГТО

На первом этапе будет проведен конкурс среди желающих попасть в сборную родного вуза. Студентам придется сдать нормативы студенческого зачета ассоциации студенческих спортивных клубов России (АССК) — облегченной версии комплекса ГТО, адаптированной под инфраструктуру учебных заведений.

«В интересах вуза, чтобы в сборной оказалось как можно больше людей. Поскольку это увеличит шансы в следующем этапе проекта. Там победитель определится по 10 лучшим результатам сборной», — сообщил исполнительный директор АССК России Вячеслав Морозов.

Предполагается, что в Кургане участие в проекте примут 2000 студентов из четырех вузов. Старт проекта намечен 13 сентября, он состоится в Курганской ГСХА, затем 16 сентября эстафету примет КГУ, 17 сентября — КИЖТ, и 19 сентября внутривузовский этап завершится на базе Шадринского государственного педагогического университета.

Следующий этап проекта «От студзачета АССК к знаку отличия ГТО» — региональный, он пройдет в октябре. А всероссийский фестиваль ГТО пройдет в декабре 2018 года на базе Белгородского государственного национального исследовательского университета.

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