Абакан, 4 сентября, 2018, 14:13 — ИА Регнум. День хакасского языка отмечается сегодня, 4 сентября, в Хакасии. Как сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве, эта дата связана с началом создания современной хакасской письменности.

Скриншот со страницы главы Хакасии Виктора Зимина. Vk.com В Хакасии празднуют День хакасского языка

Как сообщил глава Хакасии Виктор Зимин, в республиканской филармонии им. В. Г. Чаптыкова сегодня состоялся праздник, посвященный Дню хакасского языка.

«Бережное сохранение культуры, языка и традиций коренных народов нашей земли — задача первостепенной важности. Мы проводим многочисленные молодёжные фестивали, открываем этнокультурные центры и организуем национальные праздники. Успешное сосуществование разных культур и конфессий обогащает наше общество, является неотъемлемой частью развития многонациональной Хакасии», — написал Зимин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Добавим, сегодня в республике состоялись различные праздничные мероприятия. Это и церемония награждения государственными и общественными наградами за вклад в сохранение и развитие хакасского языка, и квест «Чирiм тамыры», и презентация электронного русско-хакасского словаря, и книжная ярмарка, и выступления творческих коллективов.

По всей республике в честь праздника проходят открытые уроки по хакасскому языку, интеллектуальные игры, диктанты и так далее.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, праздновать День национального языка властям региона предложили члены рабочей группы по сохранению и развитию хакасского языка и культуры, развитию этнотуризма при Совете развития республики. Впервые День хакасского языка, являющегося родным для более 70 тысяч человек, отпраздновали 4 сентября 2017 года.