Санкт-Петербург, 4 сентября, 2018, 14:04 — ИА Регнум. За предполагаемым вмешательством Goggle в российские выборы могут стоять как политические, так и бизнес-интересы, которые всё сложнее отделить друг от друга, отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 4 сентября, эксперт IT-рынка Андрей Рябых, комментируя информацию о предупреждении прокуратуры в адрес Google.

CYPHE Тесное переплетение

Как сообщалось ранее, прокуратура, Роскомнадзор и Центризбирком направили в Google предупреждения о недопустимости вмешательства в выборы. Поводом стало активное распространение Google информации о несогласованных протестных акциях в единый день голосования 9 сентября.

Если вмешательство действительно имело место, то определить, что здесь более значимо, политический или бизнес-интерес, очень трудно. Грань в последнее время стала слишком тонкой.

Google — американский проект, а мы наблюдаем новую волну санкций. Возможно, они уже получили необходимые установки.

Что касается претензий прокуратуры, то они должны поставить вопрос четче. В законодательстве прописано, что делать можно и чего делать нельзя. Нарушение закона уже имело место? Тогда за ним должно последовать наказание в соответствии с законом.