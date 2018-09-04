Иркутск, 4 сентября, 2018, 14:10 — ИА Регнум. В преддверии выборов депутатов Законодательного собрания Иркутской области в отношении первого губернатора-коммуниста Сергея Левченко возможно была предпринята очередная провокация с якобы незаконной охотой на медведя, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из х/ф «Самогонщики». Реж. Леонид Гайдай. 1961. СССР Медведь в берлоге

Напомним, в ночь с 3 на 4 сентября 2018 года в интернете опубликовали подборку кадров с губернаторской охоты, в ходе которой Левченко совместно с другими участниками охоты убивает якобы спящего в берлоге медведя. Однако начальник пресс-службы правительства Иркутской области Ирина Алашкевич, комментируя данный инцидент ИА «ИрСити», опровергла факт незаконной охоты и пояснила, что видео снято в ноябре 2016 года в Нижнеудинском районе (охотничьи угодья Николая Терещенко).

«Это был медведь-шатун, на которого были жалобы от жителей. Охота проходила в разрешённый период, лицензия на отстрел была получена», — заявила Ирина Алашкевич.

Ссылаясь на слова самого Терещенко, она также отметила, что этот медведь был загнан в берлогу специально обученными собаками.

То обстоятельство, что видео почти двухлетней давности опубликовано в соцсетх именно сейчас, да ещё и превратно подано, сотрудник иркутского правительства расценивает однозначно:

«Мы считаем, что это связано с выборами».

Тем временем депутат Госдумы РФ Николай Николаев на своей странице в Facebook оставил весьма жёсткий комментарий по поводу случившегося, заявив, что уже направил письмо в генеральную прокуратуру, а также в Министерство внутренних дел с просьбой оценить видео охоты с главой Приангарья.

«Поступок, на мой взгляд, недостойный ни губернатора, ни сибиряка, ни мужчины», — считает депутат.

Как уже сообщало ИА REGNUM, накануне, 3 сентября, в интернете была опубликована видеозапись, на которой глава Иркутской области Сергей Левченко совместно с другими участниками охоты убивает якобы спящего в берлоге медведя.

Впрочем это далеко не первый подобный компромат на губернатора Сергея Левченко. На днях один из федеральных телеканалов показал сюжет про якобы намечающийся срыв отопительного сезона в Прибайкалье. Также СМИ публиковали против губернатора и другие статьи, имеющие мало общего с действительностью. Но особенно много такой информации о Левченко публикуется сейчас в социальных сетях и каналах.