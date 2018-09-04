Обнинск, Калужская область, 4 сентября, 2018, 14:03 — ИА Регнум. В Калужской области сотрудники полиции изъяли у двоих злоумышленников более одного килограмма героина, сообщили 4 сентября ИА REGNUM в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

Фото пресс-службы УТ МВД России по ЦФО Пакет с героином

По данным ведомства, задержанные перевели на несколько разных счетов пока еще не установленному следствием лицу 1 млн рублей в обмен на получение информации о местонахождении тайника с наркотиком.

Как только они извлекли нелегальный товар из хранилища, расположенного в лесополосе рядом со станцией Обнинское Московской железной дороги, их задержали сотрудники транспортной полиции.

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В ходе личного досмотра у задержанных был обнаружен пакет с порошкообразным веществом. Согласно исследованию, содержимым пакета оказалось наркотическое средство — героин массой более 1200 граммов.

Злоумышленниками оказались 32-летний безработный житель Подмосковья и 38-летний ранее судимый за мошенничество частный предприниматель из Москвы. В отношении них возбуждено уголовное дело. Подозреваемые арестованы.

Напомним, ранее сотрудники правоохранительных органов изъяли у жительницы Хабаровска 10 кг героина, который она реализовывала в одном из торгово-развлекательных центров города.

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