Ереван, 4 сентября, 2018, 13:57 — ИА Регнум. Телефонный разговор президента России Владимира Путина и экс-президента Армении Роберта Кочаряна, в ходе которого глава России поздравил Кочарян с днём рождения, вопрос личных отношений. Об в беседе с журналистами заявил сегодня, 4 сентября, премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Photolure Никол Пашинян

Отвечая на вопрос, нет ли в этом поздравлении политического подтекста, Никол Пашинян сказал: «Нет, это вопрос личных отношений. Успев узнать президента России, я могу сказать, что он высоко ценит человеческие связи и поддерживает отношения с действующими и бывшими руководителями разных стран. Так, у России довольно проблематичные отношения с Евросоюзом, но Владимир Путин присутствовал на свадьбе высокопоставленного австрийского чиновника, что означает, что человеческие связи имеют для него особое значение».

На замечание одного из журналистов о том, что до этого Путин десять лет не поздравлял Кочаряна, Пашинян ответил, что так внимательно не следит за статистикой.

В Армении в последнее время внимание общественности приковано к уголовному делу по кровавым поствыборным событиям 1−2 марта 2008 года. По делу в насильственном свержении конституционного строя обвиняется экс-президент Армении Роберт Кочарян. Суд общей юрисдикции Армении в конце июля арестовал бывшего президента, но Апелляционный суд Армении отменил арест. Сейчас дело об аресте находится в Кассационном суде.

Несколько дней назад предметом бурного обсуждения стало поздравление с днем рождения президента России Владимира Путина экс-президента Армении Кочаряна. Поздравление действующего главы России экс-президента Армении, полномочия которого закончились десять с лишним лет назад, многие в Армении расценили, как поддержку Кочаряна и некое послание властям Армении.