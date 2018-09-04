Москва, 4 сентября, 2018, 13:41 — ИА Регнум. Некоторые банки в Российской Федерации временно приостановили прием пятитысячных купюр в банкоматах после сообщений о массовых вбросах фальшивых денег. О наплыве фальшивок сообщила компания NCR, производящая популярные в стране банкоматы. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на сотрудников крупных банков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

По данным источников, данная проблема затронула банкоматы со старыми устройствами для проверки купюр. «Старые» аппараты кредитных организаций прекратили прием пятитысячных купюр, «выплевывая» их обратно клиентам.

Отмечается, что «запрет» банков на прием банкоматами пятитысячных банкнот будет действовать до тех пор, пока их программное обеспечение полностью не перенастроят.

«Перенастройка программного обеспечения (в уязвимых банкоматах) требует времени», — передает вещатель.

В компании NCR ситуацию пока не комментировали.

Как передавало ИА REGNUM, 31 января пресс-служба Банка России сообщила, что количество купюр, выпущенных фальшивомонетчиками в стране в 2017 году, сократилось на 25%.

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