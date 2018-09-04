Киев и Токио пытаются противостоять России: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 4 сентября, 2018, 14:00 — ИА Регнум.
- Стоимость электричества в Прибалтике бьёт рекорды;
- Киев ждёт «российского вторжения»;
- Япония заявила протест Москве в связи с празднованием на Курилах;
- Шесть регионов России разделят 2,9 млрд рублей «на дороги»;
- Оснований для ЧС нет, но детей вывозят: ситуация в крымском Армянске.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM слушайте в 17:00 (время московское).
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