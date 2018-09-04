Кемерово, 4 сентября, 2018, 13:30 — ИА Регнум. На празднование 300-летия Кузбасса в 2021 году будут приглашены все субъекты страны, заявил на брифинге сегодня, 4 сентября, временно исполняющий обязанности региона Сергей Цивилёв, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Анна Алябьева ИА REGNUM Кузбасс

По словам Цивилёва, при подготовке Стратегии развития области до 2035 года, специалисты, которые проводили исследования исторических документов в Москве, Санкт-Петербурге и Оренбурге, нашли данные, указывающие на открытие первых месторождений угля в Кузбассе в 1721 году. Специалисты экспертного института, уполномоченного правительством Российской Федерации, и президента РАН подтвердили подлинность этих документов.

«300 лет со времени открытия одного из крупнейших в стране и в мире угольных бассейнов — большое событие не только для самого Кузбасса, но и для всей России. По закону субъект должен подавать заявку на празднование юбилейной даты за пять лет. У нас осталось — только три года. Поэтому мы обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой разрешить отметить знаменательную дату. И 27 августа 2018 года Путин подписал указ о праздновании этого события на федеральном уровне», — рассказал Цивилёв, отметив, что точная дата празднования ещё устанавливается.

Предварительно торжественной датой может стать 6 июля 2021 года или 21 сентября 2021 года. После того, как решиться вопрос с датой, будет дан старт — 1 тысяча дней до 300-летия Кузбасса.

К этому времени в регионе планируется реализовать несколько масштабных проектов: построить в Кемерово культурно-образовательный и музейно-выставочный комплекс «Квартал искусств», создать Международный палеонтологический центр на месте раскопок в д. Шестаково, возродить фестиваль «Зори Кузбасса» и реализовать большой выставочный проект «Кузбасс — угольное сердце России».

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В ближайшее время в городе Кемерово начнётся строительство Президентского кадетского училища. В период с 2019 по 2021 год запланировано создание сквера, где высаженным деревьям присвоят имена погибших знаменитых шахтёров и угольных ветеранов.

«Мы будем участвовать в федеральных программах по развитию разных отраслей, чтобы привлечь инвестиции, бизнес, туристов. Все регионы страны получат приглашение на празднование 300-летия Кузбасса, смогут участвовать в подготовке мероприятий. Каждый субъект разместится на отдельной площадке», — сказал врио губернатора, предложиввсем кузбассовцам принять участие в подготовке праздничных мероприятий, предлагать свои идеи и проекты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 августа президент РФ Владимир Путин подписал указ «О праздновании 300-летия образования Кузбасса». В указе говорится: «Принять предложение правительства Российской Федерации о праздновании в 2021 году 300-летия образования Кузбасса. (…) Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления принять участие в подготовке и проведении празднования 300-летия образования Кузбасса».

27 августа Владимир Путин находился в Кемеровской области с рабочей поездкой. Он провёл заседание комиссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности, побывал на горно-промышленном комплексе «Черниговец» и встретился с врио губернатора региона Сергеем Цивилёвым.