Москва, 4 сентября, 2018, 13:19 — ИА Регнум. В адрес руководства компании Google Центризбирком России направил предупреждение о недопустимости размещения на Youtube политической рекламы в день голосования и за день до него. Об этом заявил 4 сентября член Центризбиркома РФ Александр Клюкин.

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По его словам, данное предупреждение связано с призывами блогера Алексея Навального не ходить на избирательные участки в единый день голосования 9 сентября.

«Навальный приобретает, по нашим сведениям, у Google рекламные инструменты компании для размещения на Youtube информации о проведении массового мероприятия, которое носит политический характер», — подчеркнул Клюкин.

Он добавил, что такие политические мероприятия во время проведения единого дня голосования «повлекут за собой массовые нарушения законодательства о выборах».

Как сообщало ИА REGNUM, 27 августа Тверской суд Москвы отправил блогера Алексея Навального под арест на 30 суток за повторное нарушение порядка организации публичного мероприятия.

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