Йоханнесбург, ЮАР, 4 сентября, 2018, 13:17 — ИА Регнум. В результате столкновения двух пассажирских поездов в Южно-Африканской Республике пострадали около 100 человек, сообщает служба экстренной медицинской помощи ER24.

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Отмечается, что авария произошла утром 4 сентября к югу от Йоханнесбурга. Всех пострадавших госпитализировали в близлежащую больницу. Информации о погибших не поступало.

В настоящее время специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Перу вблизи цитадели древнего государства инков Мачу-Пикчу произошло столкновение двух пассажирских поездов. В результате происшествия пострадали не менее 35 человек.

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