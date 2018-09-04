Тюмень, 4 сентября, 2018, 13:22 — ИА Регнум. На набережной Тюмени до сих пор обнаруживаются отдельные куски красного гранита, фон которых радиоактивен сверх нормы. К такому выводу пришли экологи из региональной общественной организации «Народный контроль», проверяя исполнение предписания главного санитарного врача Тюменской области, сообщил корреспонденту ИА REGNUM руководитель РОО «Народный контроль» Александр Шемякин.

Сергей Секачёв Набережная. Тюмень

Напомним, в мае 2018 года общественники Тюмени произвели радиационные замеры на набережной реки Туры. Выяснилось, что гранит, в который она «одета», является источником повышенного радиационного фона. Так показали данные дозиметра МКС-01СА1М.

В июле Роспотребнадзор Тюменской области признал выводы общественников не безосновательными. Измерения мощности эквивалентной дозы гамма-излучения на территории набережной реки Туры подтвердили локальные радиационные загрязнения на поверхности берегового склона и бордюрного камня. Главный санврач по Тюменской области Галина Шарухо выдала предписание управлению строительства Тюменской области о замене строительных материалов в фонящих местах до 30 июля 2018 года.

В ГУС ранее сообщали, что работы по укладке гранита вёл «Мостострой-11». Сам камень поставляла тюменская фирма. И замена «фонящих» плит шла якобы за её счёт.

Территориальное управление Роспотребнадзора 20 июля сообщило в своём официальном релизе, что «фонящие» плиты на Набережной заменены, радиационный контроль не показал отклонений от нормы.

Тюменские общественники решили проверить качество надзора — 22 и 29 августа вновь прогулялись по набережной, и вновь нашли плиты с повышенным радиационным фоном.

«Мы обнаружили участок с локальным радиационным загрязнением 208 микрорентген/час на поверхности берегового склона набережной Туры прямо под мостом по улице Челюскинцев. Представьте, в регионе средний уровень радиации 22 мкР/ч, по городу Тюмени — 10−12 мкР/ч. Здесь мы видим превышение в десять раз. СанПиН «Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего облучения» устанавливает максимально допустимую норму 50 мкР/час», — поясняет Александр Шемякин.

И добавил, если прогуливаться по набережной, то данные дозы не опасны. Но именно это место облюбовали тюменские художники, которые часами сидят на «фонящем» камне, что чревато.

Организация обратилась в областную прокуратуру с просьбой проверить Главное управление строительства области и главного санврача региона

Пресс-секретарь ГУС Тюменской области Мария Хожаева пояснила, что управление руководствуется выводами специалистов Роспотребнадзора, а их радиационный контроль не показал отклонений от нормы.

Кроме того, в конце мая 2018 года подрядчик проводил независимую экспертизу на 10 участках набережной. Было обследовано 115 точек. И мощность гамма-излучения соответствовала требованиям СанПиН.

Александр Шемякин ничуть не удивился — ему прислали аналогичный ответ из ГУС по Тюменской области (имеется в распоряжении редакции ИА REGNUM ), где говорится, что гранит, используемый при строительстве тюменской набережной, имеет протоколы лабораторных испытаний и допущен к применению.

Сертификаты безопасности есть, протоколы лабораторных испытаний тоже в наличии. А гранит «фонит» всем разрешительным документам назло.

«Могу лишь предполагать, что в цепочке ГУС — заказчик, «Мостострой — 11» — исполнитель, и фирма — поставщик гранита, спрашивать надо, скорее всего, с поставщика камня, имеющего разрешительные документы. Не утверждаю ничего, но есть сведения, что гранит привезли из Челябинской области, где была знаменитая авария на «Маяке». На какой стадии были выданы разрешительные документы — это уже пусть правоохранительные органы проверяют. РОО «Народный контроль» написало заявление в прокуратуру Тюменской области», — рассуждает Александр Шемякин.

И что отрадно отметить, 4 сентября с утра на набережной Тюмени работают люди с серьёзными приборами, а не маленькими дозиметрами. Когда корреспондент ИА REGNUM пытался связаться с начальником ГУС Тюменской области Сергеем Шустовым, в приёмной сообщили, что его вызвали в прокуратуру.

Что касается фирмы — поставщика гранита, корреспонденту ИА REGNUM удалось пообщаться с её руководителем.

«Сегодня набережную прочёсывал Роспотребнадзор. Повышенного радиационного фона, как мне сообщили, не найдено. По обнаруженному общественниками участку могу сказать лишь, что это не наш камень — гранит поставляли три организации, но почему-то в СМИ говорят лишь о нашей фирме. Предлагал нашим чиновникам областным и вновь повторюсь: соберите компетентную комиссию и выясните, объясните, почему «фонит» гранит. Чтобы раз и навсегда снять спекуляции с этой темы. Года три-четыре назад аналогичная ситуация была с гранитными тротуарами Санкт-Петербурга. Они там собрали комиссию, провели масштабную разъяснительную кампанию. Гранит, действительно, источает некий уровень природной радиации. Но насколько он опасен для населения, решают лабораторные исследования. Если уж говорить о радиации, то щебень тротуаров и дорог в два раза радиоактивнее гранита. И признаться, не понимаю, кому выгодна данная тема в Тюмени. В Санкт-Петербурге конкуренты друг друга рвали «гранитной радиацией». Не хотелось бы думать, что кто-то в Тюмени затеял подобную игру. Больше скажу, в уральский гранит сейчас «одевают» Москву. Представляю, что там начнётся и как там будут спекулировать радиацией», — высказал своё видение ситуации директор фирмы-поставщика гранита.

Что касается красного гранита, то его залежи на Урале обнаруживаются на одном месторождении, и оно, действительно, в Челябинской области. И след радиационной катастрофы на ПО «Маяк» в 1957 году на самом деле коснулся жителей района, где данное месторождение расположено. Поэтому доводы общественников, которые не являются специалистами-геологами, не беспочвенны. Отметим, что они сами желают получить информацию из компетентных уст, а не выслушивать обвинения в работе на дядю-конкурента.