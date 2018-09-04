Самара, 4 сентября, 2018, 13:12 — ИА Регнум. Повышение пенсионного возраста — это необходимость, с этим нужно смириться. Нельзя сказать, что у людей вызывает радость, что они будут уходить на пенсию на пять позже, ни один вменяемый человек этому рад не будет. Но если принять во внимание, какие экономические показатели сложились в стране, и сколько человек работают, чтобы обеспечить пенсионеров, то другой альтернативы, кроме повышения пенсионного возраста, нет, заявила корреспонденту ИА REGNUM популярный блогер (Самарская область) Тамара Крушинина.

Бен Шан. Безработные. 1938

Большинству людей не нравится проведение пенсионной реформы, но нужно осознать, что она необходима. Тяжелее всего психологически людям предпенсионного возраста. У молодых людей 30−40 лет есть достаточно времени, чтобы адаптироваться и принять тот факт, что пенсия наступит на пять лет позже. Тем более, что люди обычно еще 10−15 лет после выхода на пенсию, продолжают работать.

«Если после введения новой пенсионной реформы получится так, что пенсии смогут обеспечить достойный уровень жизни пенсионеров, тогда инициатива властей о повышении пенсионного возраста будет полностью оправдана. Пенсионеры должны хорошо жить на пенсии, а не считать копейки. В результате проведения реформы размер пенсий должен быть такой, чтобы пенсионеры могли на пенсию жить, а не существовать», — высказала свое мнение Крушинина.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»