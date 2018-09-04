Париж, 4 сентября, 2018, 13:15 — ИА Регнум. Министр спорта Франции Лора Флессель объявила о своей отставке во вторник, 4 сентября, сообщает Europe1.

Marie-Lan Nguyen Лора Флессель

Спустя несколько дней после ухода министра экологии Франции Николя Юло министр спорта Лора Флессель ушла в отставку.

«После захватывающих 16 месяцев во главе министерства спорта я приняла решение покинуть правительство по личным причинам», — заявила она.

Если верить ее окружению, «Лора Флессель хочет вернуть себе свободу» и ее отставка «никак не связана с бюджетными вопросами».

Лора Флессель — известная фехтовальщица-шпажистка, двукратная олимпийская чемпионка, обладательница пяти олимпийских медалей, в мая 2017 года была назначена министром спорта.

Напомним, министр экологии Франции Николя Юло также ушел в отставку. Он объявил об этом 28 августа.