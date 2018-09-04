Калуга, 4 сентября, 2018, 12:57 — ИА Регнум. В Калужской области установлена величина прожиточного минимума на душу населения по основным социально-демографическим группам за второй квартал 2018 года, сообщает 4 сентября пресс-служба региональной администрации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Так, прожиточный минимум на душу населения в целом по региону составил 10 374 рубля. Для трудоспособного населения — 11 158 рублей, для пенсионеров — 8 580 рублей, для детей в возрасте до 15 лет включительно — 10 292 рубля.

Напомним, в первом квартале текущего года прожиточный минимум в регионе составлял 10 014 рублей на душу населения. В четвёртом квартале 2017 года жителям Калужской области для жизни было достаточно 9601 рубля.

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