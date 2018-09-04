Самара, 4 сентября, 2018, 12:32 — ИА Регнум. Повышение пенсионного возраста — событие неприятное для граждан, но необходимое для страны. Воспринимать эту меру нужно философски — что случилось, то случилось. Решение практически принято за исключением ряда поправок, поэтому к этому факту надо относиться, как к неизбежному, заявила корреспонденту ИА REGNUM преподаватель философии Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) Нина Ковалюнас.

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Большинству людей не хочется больше работать и меньше получать. Но если в стране сложилась такая ситуация, что кроме повышения пенсионного возраста нет другого выхода, то нужно отнестись спокойно и лояльно, понять и принять инициативу властей.

«Обвинять правительство РФ не стоит, не думаю, что власти предпринимают необдуманные шаги. Доверие президенту страны Владимиру Путину высокое, если он сказал, что другого варианта нет, я полностью верю тому, что он сказал», — высказал свое мнение Ковалюнас.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»