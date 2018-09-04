Москва, 4 сентября, 2018, 12:26 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на повышение достоверности данных в кредитных историях, правительство внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 4 сентября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

По действующим сегодня нормам, данные о кредитах могут храниться в разных бюро кредитных историй. Однако нередко из-за смены фамилии или паспортных данных физлица в кредитных историях возникают «разрывы» или они дублируются.

В правительстве предлагают объединить всю информацию об одном заемщике под единым уникальным идентификатором. Это позволит банку или другой кредитной организации получить полную картину о заемщике перед тем, как выдать ему кредит, а также корректно рассчитать платежную нагрузку заемщика. При этом бюро кредитных историй не смогут принимать информацию по кредитам без указания идентификатора заемщика. Таким образом, кредитные истории станут более достоверными, отмечают в правительстве.

Порядок присвоения уникального идентификатора установит Центробанк РФ в течение полугода после принятия закона. У бюро кредитных историй будет год для того, чтобы оформить документы по новым правилам и присвоить всем кредитным историям идентификаторы.