Рио-де-Жанейро, Бразилия, 4 сентября, 2018, 12:16 — ИА Регнум. При пожаре в Национальном музее Бразилии в Рио-де-Жанейро были уничтожены 90% экспонатов. Об этом заявил директор учреждения Александр Келлер, пишет газета La Nación 4 сентября.

Felipe Milanez Пожар в Национальном музее Бразилии

В музее хранились 20 млн объектов археологии, палеонтологии, геологии, ботаники, антропологии, зоологии. В этом году историческое здание музея отмечало свое 200-летие.

«Только горевать не поможет. Сейчас нам нужно действовать. Необходимо, чтобы федеральное правительство, у которого есть ресурсы, помогло музею восстановить его историю», — заявил Келлер.

Основной версии пожара еще не выдвинуто, но есть две предварительные версии: короткое замыкание либо попадание на крышу горящего бумажного шарика, какие запускаются во время праздников. Очевидцы утверждают, что огонь распространялся по зданию сверху вниз. Первые попытки потушить огонь окончились провалом из-за отсутствия воды в ближайших резервуарах, и пожарным пришлось заправлять свои машины в озере. Пожарные предупреждают, что выстоявшие стены трехэтажного здания могут обрушиться.

3 сентября президент Бразилии Мишель Темер объявил о создании смешанного фонда для восстановления Национального музея. К инициативе уже присоединились нефтяная компания Petrobras, банки Santander, Bradesco и другие.

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Как сообщало ИА REGNUM, пожар начался вечером 2 сентября после закрытия музея. Никто из людей не пострадал, но принесенный огнем ущерб культуре страны оценить невозможно.