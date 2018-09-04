Москва, 4 сентября, 2018, 12:10 — ИА Регнум. С четвертого сентября в Российской Федерации стартовал дополнительный период сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по обязательным предметам. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор).

И. Тихий. Экзамен. 1957

«Дополнительный период проведения ЕГЭ-2018 начинается 4 сентября с ЕГЭ по русскому языку», — говорится в сообщении.

Отмечается, что экзамен по математике базового уровня в дополнительный срок пройдет 7 сентября, а 15 сентября можно будет сдать русский язык и базовую математику.

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