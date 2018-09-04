Ростов-на-Дону, 4 сентября, 2018, 12:05 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону в полном объёме будет возобновлено троллейбусное сообщение, приостановленное из-за проведения в дни ЧМ-2018 Фестиваля болельщиков FIFA. Усовершенствовать транспортное обслуживание горожан городским властям поручил губернатор Василий Голубев, сообщает ИА REGNUM.

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Возобновить движение электротранспорта по улице Большой Садовой решено после проведения Дня города — с 17 сентября. До конца текущего года транспортники вернут маршрут «посёлок Пилотов — Железнодорожный вокзал», а в 2019 году будет запущен маршрут № 7, который соединит Центральный рынок с микрорайоном Сельмаш.

Планируется, что до конца 2018 года по транспортным артериям города-миллионника начнут курсировать 14 троллейбусов из Москвы. В 2019 году властям поручено проработать вопрос о закупке 20 единиц электротранспорта.

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После проведения ЧМ-2018 в Ростов-на-Дону вернутся троллейбусы

ИА REGNUM напоминает, что к 1 ноября в Ростове-на-Дону будет обновлена маршрутная сеть общественного транспорта. Её схема получила добро от Минтранса РФ. Ожидается, что после оптимизации транспортной сферы маршрутная сеть города-миллионника будет состоять из 103 маршрутов. Общее количество подвижного состава будет составлять около 1,3 тыс. единиц.

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