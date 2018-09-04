Горно-Алтайск, 4 сентября, 2018, 12:00 — ИА Регнум. В одном из красивейших мест Республики Алтай — Семинском перевале — выпал снег, накрыв белым покрывалом траву, деревья в лесу и окрестности, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из группы «Семинский перевал» в ВК Снеговик, вылепленный на Семинском перевале

Особенно необычно непрошеный гость смотрится на фоне пляжных лежаков у водоёма. Тем не менее, администратор группы «Семинский перевал», опубликовавший любопытные фотографии с погодным феноменом, вроде бы даже рад снежному покрову.

Цитата из группы «Семинский перевал» в ВК Снеговик, вылепленный на Семинском перевале

«Кто ждет горнолыжный сезон? Кажется уже скоро», — иронизирует автор.

Судя по прогнозу синоптиков, он не так уж далёк от истины. По южным и центральным районам Республики Алтай (Шебалинский, Усть-Канский, Усть-Коксинский, Онгудайский, Улаганский, Кош-Агачский) 4−6 сентября при прояснении ожидаются заморозки от 0 до минус 4 градусов.

Напомним, горнолыжная трасса при учебно-тренировочном комплексе на Семинском перевале расположена на высоте 1800 метров. Комплекс был создан для тренировки спортсменов-лыжников, но теперь доступен для всех туристов. Там построены три горнолыжные трассы протяженностью до 1000 метров (перепад высот до 200 метров). Верхняя часть трасс крутая (до 30 градусов) — подходит для опытных спортсменов, нижняя — пологая, для начинающих.