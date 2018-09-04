Донецк, 4 сентября, 2018, 11:55 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике (ДНР) в новом 2018−2019 учебном году в первый класс пошли около 15,5 тыс. учеников, сообщает 4 сентября «Донецкое агентство новостей».

Александр Кержнер. В первый класс ( фрагмент). 1950

Согласно сообщению, учебный год в республике начался 4 сентября из-за траура по погибшему главе ДНР Александру Захарченко. По данным министерства образования и науки, в ДНР работают 522 школы, а всего в школу пошли 143 тыс. детей в новом учебном году. Отмечается, что за последние четыре года количество учеников в школах ДНР увеличилось на 11%.

Напомним, в Донбассе в связи с началом учебного года 29 августа было объявлено перемирие.