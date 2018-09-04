Вильнюс, 4 сентября, 2018, 11:41 — ИА Регнум.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электричество

Цена на электроэнергию в странах Прибалтики продолжает резко расти, констатировала сегодня, 4 сентября, литовская компания Elektrum Lietuva, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Только за прошедшую неделю, с 27 августа по 2 сентября, в Литве цена увеличилась на 4,3% (до 61,48 евро за мегаватт-час), в Латвии на 4,6% (до 61,78 евро за мегаватт-час), а в Эстонии — сразу на 10,9% (до 60,75 евро за мегаватт-час).

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Таким образом, на сегодняшний день цена на электричество в Прибалтике уже в два раза выше, чем средний показатель 2017 года, когда цена составляла 30 евро за мегаватт-час и уже тогда была названа рекордно высокой. В компании Elektrum Lietuva объясняют рост цен «сухой погодой», что частично справедливо, однако литовские эксперты не упоминают ремонт АЭС в Скандинавии и неработающий кабель по дну Балтийского моря Nord Balt

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Напомним, NordBalt является одной из ключевых составляющих при выходе Литвы из системы БРЭЛЛ и синхронизации электроэнергосистемы Прибалтики с системами континентальной Европы. Аналогичный подводный кабель Литва планирует провести в Польшу, поскольку было решено отказаться от второй, наземной ветки LitPolLink. Таким образом, отключив все линии с Россией и Белоруссией, Прибалтика останется заложником работы всего одной наземной линии с Польшей и подводных кабелей, которые регулярно выходят из строя. В настоящее время подводный кабель между Литвой и Польшей не работает — его ремонтируют, а запустить обещают не раньше ноября 2018 года.

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