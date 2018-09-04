Москва, 4 сентября, 2018, 11:29 — ИА Регнум. Оттоку коренного населения с Украины не стоит радоваться. Да, люди бегут от такого варианта «независимости», который им предложила киевская хунта, но бежит-то не просто экономически активное население: эти же люди могли бы быть и политически активными, могли бы попытаться что-то изменить в своей стране, считает обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.

Ggia Беженцы высаживаются на берег

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин назвал «катастрофической» ситуацию, которая сложилась на Украине с миграцией граждан: из страны ежегодно выезжают порядка одного миллиона человек. И такая ситуация сохранится в ближайшее время.

Причем бегут в огромных количествах — Климкин говорит о полутора миллионах выходцев с Украины в Польше, но ведь в России-то их более трёх миллионов! Они просто бегут, махнув на Украину рукой…

Сама же по себе угроза оттока населения для режима Порошенко не критическая. Примерно такими же темпами коренное население вот уже который год покидает прибалтийские страны, а их русофобские, прозападные режимы укрепляются.

Что касается стран Запада, особенно западных европейцев, то им такая ситуация на руку. Они давно уже не знают, куда девать мигрантов из Африки и с Ближнего Востока.

Вот ещё глубже просядет киевский режим, понадобится ему дополнительная политическая и экономическая поддержка, и условием её предоставления со стороны ЕС станет допуск мигрантов.

А нам, русским, это надо? Именно нам, с учетом перспективы — а про украинцев я и говорить не хочу: пусть сами об этом думают.

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